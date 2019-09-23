Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker açıklamalarda bulundu.
MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." dedi.
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