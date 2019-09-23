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Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... MHP lideri 'nin sağlık durumu hakkında MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor." dedi.



Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması | Video DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI | VİDEO

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