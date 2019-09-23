MHP lideri Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastanede
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastanede...Devlet Bahçeli'nin rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Sağlık durumu gayet iyi." açıklaması yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli rutin kontroller için hastanede. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Sağlık durumu gayet iyi. Tetkikler yapıldı. Her şey yolunda..." açıklaması yaptı.
2016 YILINDA KALP AMELİYATI OLMUŞTU
MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.
SON DURUMU PAYLAŞTI
Sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı ve çeşitli dedikodular dolaşıyordu. Kirli bilgilerin hızla yayılmasından sonra A Haber canlı yayınına bağlanan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı ve rutin kontrol için hastanede olduğunu söyledi.
"HER ŞEY YOLUNDA..."
Şebnem Bursalı, "Yakın çevresinden bilgi aldım. Rutin kontrol için hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi. Her şeyin yolunda olduğu bilgisini verdiler. Şu an için aktarılan bilgiler bunlar." ifadelerini kullandı.
MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastanede olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:
''İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır. Hiç bir şeyi yok. Tetkiklerin çoğu yapıldı.''
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