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MHP lideri Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastanede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
MHP LİDERİ BAHÇELİ RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEDE

Genel Başkanı hastanede...Devlet Bahçeli'nin rutin kontroller nedeniyle hastaneye gittiği öğrenildi. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Sağlık durumu gayet iyi." açıklaması yaptı.

lideri rutin kontroller için hastanede. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "Sağlık durumu gayet iyi. Tetkikler yapıldı. Her şey yolunda..." açıklaması yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastanede | Video MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ, RUTİN KONTROL İÇİN HASTANEDE | VİDEO

2016 YILINDA KALP AMELİYATI OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılında özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı ve çeşitli dedikodular dolaşıyordu. Kirli bilgilerin hızla yayılmasından sonra A Haber canlı yayınına bağlanan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgileri paylaştı ve rutin kontrol için hastanede olduğunu söyledi.

"HER ŞEY YOLUNDA..."

Şebnem Bursalı, "Yakın çevresinden bilgi aldım. Rutin kontrol için hastaneye gitti. Sağlık durumu iyi. Her şeyin yolunda olduğu bilgisini verdiler. Şu an için aktarılan bilgiler bunlar." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Bahçeli'nin sağlık durumu iyi | Video MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALÇIN: BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ | VİDEO

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastanede olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

''İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şuuru açık, konuşabilir durumdadır. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır. Hiç bir şeyi yok. Tetkiklerin çoğu yapıldı.''

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