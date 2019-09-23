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Adnan Oktar'a operasyon yapılacağını eski bakan Yaşar Okuyan mı haber verdi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ADNAN OKTAR DAVASINA DAMGA VURAN SORU!

suç örgütü davasının 5. gününe hakkındaki iddialar damga vurdu. Müşteki Avukatı, örgütün siyasi işler sorumlusu ’ya “operasyonu eski Bakan Yaşar Okuyan mı haber verdi” şeklinde bir soru yöneltti. Dijital belgeler arasında bulunan bu görüşme kaydını inkar eden Aylin Atmaca “kendisini tanıyorum ama öyle bir görüşmemiz olmadı” dedi.

davasının 5. Duruşması tartışmalı başladı. Müşteki avukatının dava dosyasının eklerinde bulunan dijital materyalleri gündeme getirmesi Adnan Oktar örgütü davasına damgasını vurdu.

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OPERASYONU YAŞAR OKUYAN MI HABER VERDİ?

Müşteki avukatı, Örgütün siyasi işler sorumlusu 'ya "15 ay önce gerçekleştirilen operasyon öncesinde tarafından size operasyon yapılacak şeklinde bilgi geldi mi" şeklinde bir soru yöneltti. Yasal dinleme kayıtlarında yer alan bu görüşme örgütün siyasi işler sorumlusu Aylin Atmaca "kendisini tanıyorum ama böyle bir görüşmemiz olmadı" şeklinde konuşarak iddiayı reddetti.

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5. DURUŞMA BAŞLADI

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

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171 SANIK HAZIR BULUNDU

30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, Adnan Oktar ve 161 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. 10 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşma, tutuklu sanık Aylin Atmaca'nın savunmasıyla sürüyor.

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3 BİN 908 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi mağdur, aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi olan sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.

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