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Adnan Oktar savunmasını yaptı: Tüm kadınlara aşığım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
ADNAN OKTAR'DAN MAHKEMEDE ŞOK SÖZLER!

ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Silivri'de başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar, "Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Şefkat duyuyorum." diye savunma yaptı.

30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına , Oktar Babuna, Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

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"BEN TÜM KADINLARA AŞIĞIM"

Kadınlara yönelik sapkın cinsel fetvaları olduğuna yönelik hatırlatmalar üzerine Adnan Oktar, "Ben tüm kadınlara aşığım. Hepsini çok seviyorum. Şefkat duyuyorum. Arkadaşlarımın hepsi zeki. Tarkan için sağ kolum derler ama Tarkan içine kapalı sessiz biri." diye konuştu.

Yaptığı bazı görüşmeleri gizlice kayıt altına aldığı şeklindeki iddialara yönelik Oktar, "İyi niyetle kayıt edilen görüşmeler. Sonradan unutulmasın diye. Burada bir suç yok." dedi.

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PİŞKİN SÖZLER: SAKLANACAK OLSAM BENİ BULAMAZLARDI

Polislerin evine geldiği sırada arka kapıdan kaçtığı şeklindeki iddiaları da yalanlayan Oktar, "Kaçmıyorduk. Bu tarz operasyonlarda basının haberi olmuyor. Basına veriyorduk. Ben kendim vatana gidiyordum. Saklanacak olsam beni bulamazlardı. Suçum yok ki saklanayım" dedi.

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"TEŞEKKÜR ETMENİZE BİLE GÜLEN ARKADAŞLARINIZ VAR"

Öte yandan Oktar'ın savunması sırasında zaman zaman güldüğünde salondaki diğer sanıkların da güldüğü görüldü. Bir süre ayakta savunmasını yapan Oktar'a mahkeme başkanı oturarak savunmasına devam edebileceğini söyledi. Bunun üzerine Oktar mahkeme heyetine teşekkür ederken, mahkeme başkanının ise Oktar'a "Teşekkür etmenize bile gülen arkadaşlarınız var" demesi salonda gülüşmelere yol açtı.

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