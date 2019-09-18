Adnan Oktar neden kaçtığını açıkladı: Evde şov yapmamak için kaçtım

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına dün başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Adnan Oktar, "Neden kaçtın?" sorusuna "Evde şov yapmamak için kaçtım." cevabını verdi.

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan ve suç örgütünün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu olmak üzere 226 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu toplam 162 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, 29 tutuksuz sanık ile bir kısım müşteki sanıklar da duruşma salonunda yer aldı. Müştekiler ve izleyicilerde salonda hazır bulundu. Sanıklar, önceki gün salonda yapılan hazırlıklar çerçevesinde isimlerinin yazıldığı sandalyelerine oturtulurken, Adnan Oktar bir numaralı sandalyede yer aldı. Sanıklar, onarlı gruplar halinde duruşma salonuna çıkartılırken, Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş ayrı olarak getirildi. Oktar'ın beyaz ceket, beyaz gömlek ve siyah pantolon giydiği görüldü.

"ANİDEN UYANDIRILINCA ATEŞ ETMİŞ"

Örgüte yönelik operasyon sırasında Oktar örgütü üyesi tarafından özel harekat polisinin silahla yaralanması da sorulan Oktar, "O arkadaş mahvoldu. Vatanını milletini seven bir arkadaşımızdır. Saldırı olduğunu sanıyor. Şarjörü boşaltması yaşadığı paniği gösterir" dedi. Mahkeme başkanı, 'Baskından 1 saat sonra ateş edildi ama' demesi üzerine, Oktar, "Ani bir uyandırma var efendim" şeklinde cevap verdi.

"EVDE ŞOV İSTEMEDİM O YÜZDEN KAÇTIM"

Oktar'a neden yapılan operasyonda kaçtığı da soruldu. Oktar, "Operasyon var, dedi bizim arkadaşlar. Biz de önden gidelim dedik. Vatan Emniyet'e doğru gidiyordum. Yolda bana selam veriyorlardı" dedi.

Mahkemede cinsel taciz ve birçok suçun iftira olduğunu savunan ve masum olduğunu ifade eden Adnan Oktar'a hakim "Evden neden çıktın peki?" sorusunu yöneltti. Adnan Oktar bu soruya "Evde şov yapmak istemiyordum efendim. O yüzden kaçtım." cevabını verdi.