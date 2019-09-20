Adnan Oktar Suç Örgütü davasında fotoğraf krizi! Görüntüleyip paylaştılar!
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik davanın akşamki oturumunda cumhuriyet savcısı, Salı günü Adnan Oktar’ın savunma yaptığı ilk duruşmada cep telefonuyla çekilip sosyal medyaya konulmuş fotoğraf tespit ettiğini belirterek, konuyla ilgili mahkeme heyetinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasını istedi. Heyet de talebi kabul ederek, başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Duruşmaya sadece avukatlar cep telefonuyla girebiliyor.
Silivri Ceza İnfaz Kurumu girişindeki binada görülen davanın akşamki oturumunda duruşmaya 20 dakikalık bir ara verildi. Saat 16.00'da tutuklu sanık Bora Yıldız'ın savunmasına devam edilmek üzere duruşmaya tekrar başlandı.
Cumhuriyet savcısı söz alarak, Twitter'da duruşma salonun görüntüsünü içeren cep telefonuyla çekilmiş fotoğraf tespit ettiğini belirterek, olayla ilgili soruşturma başlatılması için mahkeme heyetinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasını istedi.
MAHKEME HEYETİ UYARDI
Mahkeme heyeti, "İddia makamının sunduğu delillerle birlikte duruşmanın gizliliğini ihlal, görüntü ve kayıtların izinsiz alınması eylemlerine ilişkin gereğinin takdir ve ifası için Silivri Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına" karar verdi. Heyet, ayrıca duruşmada fotoğraf çekilmemesi, fotoğraf çekenlerin soruşturma ve kovuşturma geçirecekleri konusunda uyarıda bulundu.
İKİ GÜNDÜR SAVUNMA YAPIYOR
Daha sonra Bora Yıldız'ın savunmasıyla duruşmaya devem edildi. Davanın salı günü yapılan ilk duruşmasında kimlik tespitleri, usûl tartışmaları ve iddianame özetinin okunmasının ardından elebaşı Adnan Oktar ile örgütün iki numaralı ismi Ulviye Didem Ürer'in savunma ve çapraz sorguları yapılmıştı. İkinci gün örgütün erkekler grubunun başındaki Tarkan Yavaş'ın savunma ve sorgusu tamamlanmıştı. Örgütün 13 yöneticisi arasında gösterilen Bora Yıldız ise perşembe günü başladığı savunmasını cuma günü de sürdürdü. Savunmasında sık sık Oktar'ı öven Yıldız'ın örgütsel savunma yapması dikkat çekti.
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