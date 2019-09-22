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Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle Hilton Midtown Otel'de düzenlenen yemekte buluştu.

Basına kapalı yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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