Son dakika: Erdoğan ile görüşen ABD Senatörü Graham'dan F-35 açıklaması
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın ABD'de kabul ettiği Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ikili görüşmeye dair flaş açıklamalarda bulundu. Graham: "Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve (Beşşar) Esed'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor" dedi.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.
Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Graham, Erdoğan ile Suriye'deki gelişmeleri ve F-35 programını ele aldıklarını ifade etti.
Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı ve (Beşşar) Esed'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, İdlib'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik." AA
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