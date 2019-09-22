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Son dakika: Erdoğan ile görüşen ABD Senatörü Graham'dan F-35 açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEN GRAHAM'DAN F-35 AÇIKLAMASI

: Başkan Erdoğan'ın 'de kabul ettiği Cumhuriyetçi Senatör ikili görüşmeye dair flaş açıklamalarda bulundu. Graham: "'nin, 'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda 'a karşı ve (Beşşar) 'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. En önemlisi ise Türkiye, 'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor" dedi.

'li Cumhuriyetçi Senatör , " ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

Güney Carolina Senatörü Graham, Birleşmiş Millet () 74. Genel Kurulu kapsamında 'a gelen ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Graham, Erdoğan ile 'deki gelişmeleri ve programını ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Lindsey Graham, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Suriye'nin bir arada tutulması noktasında, Suriye'nin kuzeydoğusunda 'a karşı ve (Beşşar) 'in askeri olarak kazanmaması için sağladığı destek vazgeçilmezdir. En önemlisi ise Türkiye, 'de yaşayan 4 milyon insanın katledilmesini engelliyor. Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli. Türkiye sadece Suriye değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik." AA

Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Senatörü Graham'ı kabul etti SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN ABD SENATÖRÜ GRAHAM'I KABUL ETTİ

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