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Başkan Erdoğan ABD'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE

Başkan , 'ta düzenlenecek 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere 'de. Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan , Birleşmiş Milletler () 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile 'nin şehrinde.

Başkan Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan, 24 Eylül'de ABD'nin New York Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor.

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