18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama: FETÖ’nün "Mazi"si Amerika’ya gitmeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
BAŞSAVCILIKTAN FETÖ HABERİNE FLAŞ YALANLAMA!

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün insan kaynaklarında ele geçirilen ve içerisinde 15 bin 500 kişinin adının bulunduğu "Mazi" isimli dosya ile flash bellekteki bir diğer şifreli dosyanın ABD'de çözüleceği haberini yalanladı. , söz konusu çözümün tarafından yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) insan kaynakları departmanına yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen ve içinde 15 bin 500 kişinin isim bilgilerine ulaşılan 'Mazi' isimli dosya ile aynı dosya içerisinde diğerinin 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosyanın çözülmek üzere ABD'ye gönderileceği yönündeki haberi yalanladı.

"TÜBİTAK TARAFINDAN YAPILACAK"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosyanın ABD'ye gönderilmeyeceği ve çözülmesi için 'ta çalışmaların devam ettiğine yer verildi.

Şifreli dosyanın çözülmesi için her bir satır için ayrı bir anahtar kelime istendiği ve TÜBİTAK'ın bu yönde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'de operasyon! Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı BALIKESİR'DE OPERASYON! MUVAZZAF ASKER FETÖ'DEN YAKALANDI
İstanbul merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu! 223 astsubay hakkında gözaltı kararı İSTANBUL MERKEZLİ 49 İLDE FETÖ OPERASYONU! 223 ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
FETÖ şüphelisi çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇİFT YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 14 kişi hakkında... SON DAKİKA: İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU! 14 KİŞİ HAKKINDA...
Son dakika: 8 ilde çok sayıda FETÖ gözaltıları SON DAKİKA: 8 İLDE ÇOK SAYIDA FETÖ GÖZALTILARI

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Vatandaş Vatandaş

Dikkat fetocu nün eline verirsiniz de ya siler yada hazırladığı garibanların yada fetişo zarar verecek vatan evlatlarının listesini yüklemesin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 19:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN