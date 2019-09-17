ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
ALES başvurusu nasıl yapılır sorusu sınava girecek binlerce aday tarafından araştırılıyor. ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES/3 olarak adlandırılan sınav için geri sayım başladı. 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecine, lisansüstü eğitime girmek isteyen adaylar yanıt arıyor. Peki, ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte ALES/3 başvuru dönemine ilişkin tüm merak edilenler! Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav süresi ise 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 sınavı için başvuru dönemi başladı. Sınava katılacak binlerce aday ALES başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? ALES başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre ALES sınavı 17 Kasım 2019 Pazar günü yapılacak. ALES sınavlarına; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabiliyor.
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