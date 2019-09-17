Balıkesir'de operasyon! Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.Balıkesir merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Manisa'nın Alaşehir ilçesi Garnizon Komutanlığında görevli Astsubay E.Y. Alaşehir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan E.Y. Balıkesir'e gönderilecek.
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