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Balıkesir'de operasyon! Muvazzaf asker FETÖ'den yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
MUVAZZAF ASKER FETÖ'DEN YAKALANDI

merkezli gerçekleştirilen operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan muvazzaf asker E.Y. (29) görev yaptığı 'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

merkezli gerçekleştirilen operasyonunda 'nın Alaşehir ilçesi Garnizon Komutanlığında görevli Astsubay E.Y. Alaşehir polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan E.Y. Balıkesir'e gönderilecek.
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