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FETÖ şüphelisi çift Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019
FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇİFT YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 /PDY şüphelisi, yanlarındaki 2 çocuk ve organizatörlük yaptığı belirlenen 3 kişi ile yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara yolunda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen /PDY şüphelilerine operasyon düzenledi. Polisin plakasını belirlediği aracın sürücüsü, Keşan Dörtyol kavşağı yakınlarında durduruldu. Araçtaki 1'i kadın, 2'si çocuk 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, yapılan GBT sorgularında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet amiri G.A., eşi eski Ekonomi Bakanlığı kimyageri A.A. ve 2 çocuğu ile organizatörler H.K., Afganistan uyruklu F.E. ve N.R. oldukları belirlendi. Yakalama sırasında G.A.'nın, polis ekiplerine başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik gösterdiği tespit edildi.

Çocuklar, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, 5 kişi ise soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Sani Sani

Kendi Ülkenin düşmanı olmak manyaklığın önde gidenidir. Batıya sarılmak yılana sarılmaktan hiç bir fark yoktur. Eninde sonunda fare gibi kurbanını sokar ve yer.

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cevapla 16.09.2019 14:57
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