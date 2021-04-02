02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Zonguldak'ta saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil 200 metre yükseklikten denize uçtu. Araçta bulunan Cafer Aygün (62) yaşamını yitirirken araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 15:09
  • 1
  • 20
Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.

  • 3
  • 20
Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • 4
  • 20
Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

  • 5
  • 20
Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.