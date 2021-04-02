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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi
Zonguldak'ta saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil 200 metre yükseklikten denize uçtu. Araçta bulunan Cafer Aygün (62) yaşamını yitirirken araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
Giriş Tarihi: 02.04.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 15:09
Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı.
AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı.