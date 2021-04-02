Zonguldak'ta otomobil 200 metreden denize uçtu! Acı haber geldi

Zonguldak'ta saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil 200 metre yükseklikten denize uçtu. Araçta bulunan Cafer Aygün (62) yaşamını yitirirken araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.