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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!
Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Sultan filminde Kemal rolünü oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da çapkın rolünde oynayan Bulut Aras sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:42
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