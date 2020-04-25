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Haberler Galeri Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Sultan filminde Kemal rolünü oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da çapkın rolünde oynayan Bulut Aras sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:42
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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın efsane filmi Sultan'da Kemal karakterini canlandıran ve herkesi kendisine hayran bırakan Bulut Aras son haliyle sosyal medyaya damga vurdu. Başta Bulut Aras olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Aydan Burhan

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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Ömer Dönmez

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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Ergun Köknar

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Yeşilçam'ın unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras herkesi şaşkına çevirdi!

Kayhan Yıldızoğlu