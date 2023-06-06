Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

"KOKU VE PİSLİKTEN DOLAYI HERKES ÇEKİP GİTTİ"

Bölgede oturan Şaziye Eskitürkoğlu, hem kokudan hem de kirlilikten geceleri pencere açamadıklarını belirterek, "Vallahi bu derenin hali böyle. Derenin kokusu bir yandan, her şey bir yandan. Bir kere temizlediler. Ondan sonra bir daha ne gelen oldu ne temizleyen. Çöpümüzü bile telefon ediyoruz da geliyorlar, toplayıp götürüyorlar. Yoksa hiç kimse bakmıyor buralara. Burada daha önce çok kişi yaşıyordu ama sonradan herkes pislikten, sivrisinekten dolayı çekip gitti. Bir ben kaldım, ben de imkanım olmadığı için burada kaldım" dedi.