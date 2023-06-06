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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında "Bayır Deresi" olarak bilinen sulama kanalı, her yıl olduğu gibi baharın gelişiyle birlikte kirlilik sebebiyle yine yeşile büründü. Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:39
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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

Tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri'nin kollarından Bayır Deresi'nin rengi, bu yıl da kirlilikten yeşile döndü.

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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

Yıldırım Mahallesi Kirazlık mevkisinde, bölgede tesis ve evsel atıklar nedeniyle kirlenen nehrin yüzeyi yosunlarla kaplandı.

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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

Geçen yıl Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerince temizlenen tahliye kanalında akışın tamamen durmasıyla çöpler de yüzeye çıktı.

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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

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Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti

"KOKU VE PİSLİKTEN DOLAYI HERKES ÇEKİP GİTTİ"

Bölgede oturan Şaziye Eskitürkoğlu, hem kokudan hem de kirlilikten geceleri pencere açamadıklarını belirterek, "Vallahi bu derenin hali böyle. Derenin kokusu bir yandan, her şey bir yandan. Bir kere temizlediler. Ondan sonra bir daha ne gelen oldu ne temizleyen. Çöpümüzü bile telefon ediyoruz da geliyorlar, toplayıp götürüyorlar. Yoksa hiç kimse bakmıyor buralara. Burada daha önce çok kişi yaşıyordu ama sonradan herkes pislikten, sivrisinekten dolayı çekip gitti. Bir ben kaldım, ben de imkanım olmadığı için burada kaldım" dedi.