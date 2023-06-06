06 Haziran 2023, Salı
Yaşayanlar bir bir kaçıyor! Bitmeyen çile | Rengi değişti vatandaş isyan etti
Edirne'de Tunca Nehri'nin kollarından olan, halk arasında "Bayır Deresi" olarak bilinen sulama kanalı, her yıl olduğu gibi baharın gelişiyle birlikte kirlilik sebebiyle yine yeşile büründü. Bölgede yaşayanlar sıcaklıkların artmasıyla nehirden gelen kokunun ve oluşan sineklerin dayanılmaz hale geldiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:39
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