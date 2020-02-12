Yarın okul var mı? 13 Şubat okullar tatil mi? İşte kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Yarın hangi şehirlerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi! Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Giriş Tarihi: 12.02.2020 23:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





