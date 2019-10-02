WhatsApp'tan kızına gelen mesaja cevap verdi Türkiye onları konuştu

WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Sohbet programı WhatsApp'ta yapılan konuşmalardan ortaya çıkan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. İşte o mesajlaşmalar.