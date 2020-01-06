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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gün içerisinde milyonlarca komik sohbetlere ortam sağlıyor. WhatsApp'tan gelen ilginç mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilien WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 05:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 05:05
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu

WhatsApp dünyanın en çok kullanılan iletişim programlarından biri olmaya devam ediyor. Hem çevreniz ile toplu bir grup oluşturarak sohbet edilebilen, hem de bireysel mesajlaşılabilen WhatsApp'tan gelen ilginç mesajlar sosyal medyada yankı uyandırdı.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu

Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcının tercih ettiği WhatsApp, her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor.

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu

İşte WhatsApp'taki o komik diyaloglar...

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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu
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WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi! Türkiye bu genç ve kızın babasının sohbetini konuştu