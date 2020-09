Vatandaşa güzel haber! Balık fiyatları yarı yarıya düştü

"BU SENE VERİMİN FAZLA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Balığın sağlık açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Polat, "Balık omega 3, çinko, A ve D vitaminleri açısından çok zengin ve doğal yiyecektir. Bu pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besin kaynaklarından biri olmuştur. Balık doğaldır, sağlıktır diyoruz. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Şu anda barbun 15-30, gümüş 15-20 lira arasında, palamut tane 10 lira, sardalye 10, hamsi 15 lira, çupra-levrek 20-30 lira arasında gidiyor. Yani fiyatlarımız çok uygun. Her aileye her bütçeye uygun balık çeşidimiz var. 4 kişilik bir aile 25-30 liraya çok güzel bir akşam yemeği yiyebilir. Bu sene verimin fazla olmasını bekliyoruz. Tabi her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Yıl başına kadar balık sezonu genelde olumlu, bol ve bereketli geçiyor. Yıl başından sonra hava durumu bozulunca balık çıkışı düşüyor. Bizim için önümüzdeki 3-4 ay en önemli aylardır" şeklinde konuştu.