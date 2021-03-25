Son dakika | Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü! Bölge araç trafiğine kapatıldı

Mardin'den gelen ve Bahçesaray'a imam olarak atanan Nizar Demir (21), yol kapalı olduğu için ilçeye gidemediklerini belirterek, "Yolun çığ nedeniyle kapalı olduğunu söylediler. Biz de dönüp Hizan üzerinden gitmeye çalışacağız. Orada da neyle karşılaşacağımız bilmiyoruz. Yarın göreve başlamam gerekiyor" diye konuştu.