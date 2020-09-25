Ünlü Youtuber Tayfun Demir'in dolandırmadığı kimse kalmamış!

Firari olarak aranan Demir'in ölmediği, sahte kimlikle İstanbul'da bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çekmesiyle ortaya çıktı. Bankada yapılan incelemede de dolandırıcılığı Demir'in yaptığının anlaşılmasının ardından resmi kayıtlara bakıldığında Tayfun Demir'in 'ölü' olarak göründüğü için düştüğü anlaşıldı. Ancak, durumdan şüphelenen polis ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden 12 Ocak 2012'de, "Yusuf Demir" sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemlerde resmi kurumlara verilen evrakların da sahte olduğu anlaşıldı. Ancak o dönemde tüm çabalara rağmen Demir yakalanamadı.