Türkiye onları konuşuyordu! Musa ve Sarah... 90'lı yıllara İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşkı damga vurmuştu. Tüm Türkiye'nin haber bültenlerinden takip ettiği Musa ve Sarah'ın aşkı herkesi şaşırtıyordu. Sarah ile Musa'nın yıllar sonraki hali ortaya çıktı... Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:24 TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU AŞK
İngiliz
Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın aşkı 90'lu yıllara damga vurmuştu. Tüm Türkiye, Musa ve Sarah'ın aşkını haber bültenlerinden takip ediyordu. Büyük aşkın kahramanları Musa ve Sarah şimdi neler yapıyor dersiniz? Kahramanmaraşlı delikanlı Musa ve 13 yaşındaki İngiliz Sarah'ın yolları Alanya'da kesişir ve büyük aşk orada başlar. AŞKI İÇİN DİN DEĞİŞTİRDİ Sarah'ın ailesinin tüm ısrarlarına rağmen ikili aşklarından asla vazgeçmez ve Türkiye'nin gündemine oturan aşk evlilkle sonlanır. Sarah büyük aşkı Musa için Kahramanmaraş'a gelin gider ve Müslüman olur. İNGİLTERE'DE YAKIN TAKİPTE
O dönem ikilinin büyük aşkını İngiltere'de yakından takip etmekte ve her gelişmeyi manşetten duyurmaktadır. Kısa süre sonra aşkları dillere destan olan ikilinin Muhammed adında bir erkek çocukları olur.
BÜYÜK AŞK BİTER
Tabii bu aşk hikayesinin bir de hukuksal tarafı vardır. Mevzu İngiltere ve Türkiye basınında geniş yer bulunca Musa'nın küçük yaşta kızı alıkoymak suçundan ceza alması gerektiği konuşulur. 28 gün hapishanede kalır Musa. Bu esnada Sarah, memleketine döner ve aşklarının meyvesi olan oğulları Muhammed'i de yanında götürür. Daha sonra Musa'dan kendi isteğiyle ayrılmak ister O günden sonra da bir daha Musa ile görüşmez.
İŞTE SON HALLERİ
Muhammed şimdi 18 yaşında kocaman bir delikanlı ve 3 kardeşi olan bir ağabey