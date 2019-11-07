Türkiye onları konuşuyordu! Musa ve Sarah...

BÜYÜK AŞK BİTER

Tabii bu aşk hikayesinin bir de hukuksal tarafı vardır. Mevzu İngiltere ve Türkiye basınında geniş yer bulunca Musa'nın küçük yaşta kızı alıkoymak suçundan ceza alması gerektiği konuşulur. 28 gün hapishanede kalır Musa. Bu esnada Sarah, memleketine döner ve aşklarının meyvesi olan oğulları Muhammed'i de yanında götürür. Daha sonra Musa'dan kendi isteğiyle ayrılmak ister O günden sonra da bir daha Musa ile görüşmez.