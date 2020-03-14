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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşırtıyor. İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons koronavirüsü de bildi. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen dizi ünlü oyuncu Tom Hanks'in de koronavirüsüne yakalanmasını daha önceki bölümlerde yayınladığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.03.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 10:59
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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken ortaya çıkan görüntüler herkesi şaşırtıyor. Matt Groening tarafından yaratılan The Simpson, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliği taşıyor. 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.

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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

KORONAVİRÜS'Ü DE BİLDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyanın hayatını tehdit eden koronavirüsü bilen The Simpsons'ın Tom Hanks'i de bildiği iddia edildi. Bakın nasıl...

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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

Amerikalı aktör Tom Hanks dün resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile dünyada manşet olmuştu. Tom Hanks paylaşımında, eşi Rita Wilson ile Avusturya'da corona virüs testi yaptırdıklarını ve test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Hanks ve eşi karantinaya alındı.

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The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

The Simpsons fanları sosyal medyada 2007 yılındaki bir bölümü paylaşmaya başladı.