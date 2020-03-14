The Simpsons koronavirüsü de bildi! Bir diziden fazlası...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ederken ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşırtıyor. İlk bölümü 17 Aralık 1989 tarihinde yayınlanan ve hala da devam eden Amerikan televizyon dizisi The Simpsons koronavirüsü de bildi. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen dizi ünlü oyuncu Tom Hanks'in de koronavirüsüne yakalanmasını daha önceki bölümlerde yayınladığı ortaya çıktı.