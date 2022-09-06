TEKNOFEST’te CANiK’e yoğun ilgi! En iyilerle görücüye çıktı

"CANİK'İN BÜYÜME HİKAYESİYLE GENÇLERİMİZE İLHAM VERDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü Utku Aral, "Her yıl dünyanın 25 ülkesinde pek çok etkinliğe katılıyoruz ama markamızın doğduğu şehirde ürünlerimizi sergilemek, ev sahibi olarak gençlerimizle, halkımızla buluşmak bizi de çok heyecanlandırdı. Burada ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır gençlerimizle buluştuk. Markamızın geldiği noktayı onlarla paylaşarak, gençlerimize ilham verdik. Onların gelecekte elde edecekleri başarılarla ülkemizin gelişmesine sunacakları katkılar, çok değerli ve bu noktada bizler de onlara destek olmak için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.