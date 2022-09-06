06 Eylül 2022, Salı
TEKNOFEST'te CANiK'e yoğun ilgi! En iyilerle görücüye çıktı
Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, kendi evinde gençlerle buluştu. CANiK'in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022'de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 11:41
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