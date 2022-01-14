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Haberler Galeri Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

Burdur'da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık darp edilerek öldürülmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Hızır Tunç Çetinkaya, yeğenini tekmeleyerek öldürmesinin ardından tutuklanırken acılı babanın iddiaları ise yürekleri yaktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:55
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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

Burdur'da önceki gün tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Hızır Tunç Çetinkaya, gece 2 yaşındaki yeğeni Ayşenur Kazık'a tekmeledi. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

İfadesinde tekme attığını itiraf eden cani dayı ile anne Kader Karadeniz (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

'ARARSAN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM'

Çocukların biyolojik babası Erdi Karakiraz ise şunları söyledi: "Anneanne Yüksel K. yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın, Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını ve Ayşenur'u darbettiğini belirtti.

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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

Ses kayıtlarını gönderdi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Hızır'ı arayıp durumu sorduğumda 'Arama çocuklarını. Ararsan çocuklarını öldürürüm' diyerek beni tehdit etti."

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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

Karakiraz, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini de istedi. Karakiraz, "Benim çocuğumu burada öldürmüşler.