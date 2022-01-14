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Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı
Burdur'da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık darp edilerek öldürülmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Hızır Tunç Çetinkaya, yeğenini tekmeleyerek öldürmesinin ardından tutuklanırken acılı babanın iddiaları ise yürekleri yaktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:40Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:55