Tekmelenerek öldürülen 2 yaşındaki Ayşenur Kazık olayında kan donduran detay! Acılı babanın iddiası yürek yaktı

'ARARSAN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM'

Çocukların biyolojik babası Erdi Karakiraz ise şunları söyledi: "Anneanne Yüksel K. yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın, Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını ve Ayşenur'u darbettiğini belirtti.