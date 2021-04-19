Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Öte yandan haftalık verilere göre en çok ve en az vaka görülen iller açıklandı. Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu.