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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Öte yandan haftalık verilere göre en çok ve en az vaka görülen iller açıklandı. Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu.

Giriş Tarihi: 19.04.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 10:36
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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." ifadelerini kullandı.
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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

İSTANBUL - 920,57
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişide Şırnak'ta 47,60, Siirt'te 83,97, Van'da 89,01, Şanlıurfa'da 91,01 ve Hakkari'de 91,26 vaka tespit edildi.

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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

ÇANAKKALE - 962,98
Haftalık verilere göre, Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Bu doğrultuda vaka sayısı 100 bin kişide Çanakkale'de 962,98, Yalova'da 838,25, Kırklareli'nde 830,44 ve Tekirdağ'da 747,13 oldu.

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Son dakika | İşte yeni vaka haritası! 26 kat arttı! Korkutan tablo! İşte kritik 5 il

KIRKLARELİ - 830,44
İllerin 10-16 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle: