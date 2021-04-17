Son dakika | İşte kırmızı soğanın koronavirüse etkisi! Akciğer tutulumunu engelliyor

Kuersetinin virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini engelleyen bir madde olduğunu dile getiren Koran, "Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediği gösterdi. Kuersetin tabletler halinde de satılıyor. Kırmızı soğan dışında başka sebze ve meyvelerde de bulunuyor ama birçoğu ülkemizde değil yabani ortamlarda yetişiyor" diye konuştu.