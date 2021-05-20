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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

Antalya Kaleiçi'ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:45
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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

Muratpaşa ilçesinde tarihi Kaleiçi ve kentin en önemli simgelerinden olan Osmanlı eseri Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, son dönemlerde yapıldığı belirtilen avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı. Avluda 2 sarnıç, 2 tandır ve 3 mezar bulundu.

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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

'İKİ SARNICI İŞLER VAZİYETTE TUTTUK'
Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin 1600'lü yılların başında inşa edildiğini belirten Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Evliya Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde geçtiğini ve gayet süslü, ziynetli bir cami olduğunu, avlusunun ise olmadığından bahsedildiğini söyledi.

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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

Caminin bugüne kadar 6 kez onarımdan geçtiğini, 2018'de başlatılan en kapsamlı restorasyon sonrası kapatılan birçok özgün esere rastlandığını anlatan Coşar, "Avluda Roma dönemine ilişkin mozaikler çıktı. Avluda düzenleme yaptık, burada 1977'de yapılan devasa betonarme şadırvan vardı.

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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

Statik sorunları vardı ve onu kaldırdık. Onu kaldırınca altından sarnıç çıktı. Zaten daha önce de bir tane vardı. Bu iki sarnıcı işler vaziyette tuttuk ve avluyu bu şekilde düzenledik. Daha önceki yıllarda avluda cenaze namazı kılınamıyordu, yaptığımız düzenlemeden sonra istenildiğinde cenaze namazı da kılınabilecek" dedi.

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Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu

TUVALET İÇİN KAZILMIŞTI
Restorasyon başladıktan sonra burada ciddi tuvalet ihtiyacı oluştuğunu, uygun alan belirlemek için kazı yapıldığını anlatan Hüseyin Coşar, "Kazı sonucunda bu alanda mozaikler çıkınca kazıyı devam ettirdik.