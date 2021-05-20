HaberlerGaleriSon dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu
Son dakika | Camide tuvalet kazıları tarihi gün yüzüne çıkardı! Roma dönemine ait izler bulundu
Antalya Kaleiçi'ndeki Osmanlı dönemine ait Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde, 2018'de başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında, avluda tuvalet yeri için kazı yapılırken Roma dönemine ait geometrik motiflerden oluşan mozaik ortaya çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:45Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:45