Son dakika | Arılarla inanılmaz bir bağı var! Tamamen koruması gidiyor yanlarına

"HER ZAMAN YANLARINA KORUMASIZ GİRERİM, KORUMASIZ BAKARIM"

Arıların yanına her zaman korumasız girdiğini belirten Yaşar Doğan, "Arı, doğayı dengeleyen ekolojik bir sistemin parçasıdır. Çiçekten çiçeğe döllendirme yapar, aşılama yapar. Bitkinin daha uzun yaşaması, ağacın kaliteli meyve vermesi için sürekli yardımcı olur. Bugüne kadar beni 50-100 tane arı sokmuştur. Ben hiç birinden şikayetçi değilim. Her zaman yanlarına korumasız girerim, korumasız bakarım" şeklinde konuştu.