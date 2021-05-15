Son dakika | Arılarla inanılmaz bir bağı var! Tamamen koruması gidiyor yanlarına

"ARI GELİR BANA KONAR SEVERİM O DA BENİ SEVER"

Arıcılık işiyle uğraşan Yaşar Doğan, "10 yıldır arı işi ile uğraşıyorum. Arıları kendime göre eğittim. Arılarda tabi kendine zarar vermeyen kişiyi biliyor, bildiği içinde zarar vermiyor. Her akşam gelip açıp bakıyorum, elime alıyorum. Arı gelir bana konar, severim. O da beni sever. Benim onlara zarar vermeyeceğimi bildiği için o da bana zarar vermez. Arı soktuğu zaman, insana çok faydalıdır. Elinde, kolunda, dizinde, herhangi bir yerinde ağrı sızı kalmaz. İnsanı rahatlatır. Ben çok istiyorum beni 3-5 tane arının sokmasını. Sokmuyor" diye konuştu.



