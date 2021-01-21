ŞOK akteül ürünler kataloğu yayımlandı. 22 Ocak tarihli kampanyalı ürünler listesini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Torbasız süpürge, 2'li sünger banyo paspası, 2'li el yüz havlusu, damla desenli tuvalet fırça seti, yedek temizlik başlığı, storm temizlik seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte merak edilenler...