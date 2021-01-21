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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri ŞOK'tan ev ihtiyaçları için özel ürünler: 22 Ocak 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste ŞOK'tan ev ihtiyaçları için özel ürünler: 22 Ocak 2021 ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta sonu uygulanacak sekisinci kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ŞOK marketlerin hafta sonu indirimleri cuma günü satışa çıkacak. İndirim listesini merak eden vatandaşlar internet üzerinden güncel kataloğu araştırıyor. İşte ŞOK 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 21.01.2021 17:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 17:25
ŞOK akteül ürünler kataloğu yayımlandı. 22 Ocak tarihli kampanyalı ürünler listesini merak eden vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamızda derledik. Torbasız süpürge, 2'li sünger banyo paspası, 2'li el yüz havlusu, damla desenli tuvalet fırça seti, yedek temizlik başlığı, storm temizlik seti gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda birleştirildi. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR Cyclone Torbasız Süpürge
• 3.5 L toz hazne kapasitesi• Hava çıkış, Motor koruma filtresi•5 m kablo uzunluğu•7,5 m çalışma yarıçapı•350 W emiş gücü • 890 W• Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı,Metal boru
2'li Süngerli Banyo Paspası
• 60x90 cm + 40x60 cm• Kaydırmaz PVC Taban• Biyeli • Embossbaskılı
2'li El Yüz Havlusu
• 50x70 cm• Pamuklu
Damla Desenli Tuvalet Fırça Seti
•Temizlik amaçlı kullanıma uygun saplı fırça ve koruma haznesi
Yedek Temizlik Başlığı
• Tüy ve hav bırakmaz Mikrofiber yapısı ile daha fazla su çeker• Parke ve seramik gibi, tüm zeminlerde etkili temizlik sağlar• Uzun ömürlü ve dayanıklıdır
Storm Temizlik Seti
• Püskülün suyun içinde dönmesini sağlayarak kolay temizlenmesine imkan verir• Paslanma sorunu ile karşılaşmamanız için rulmansız tasarlanan dayanıklı sıkma sistemi• Kanepe, koltuk altlarına kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacak 180° açılı mafsal sistemi• Temizlik esnasında size kolaylık sağlayacak pratik kilit sistemi