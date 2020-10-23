ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları sürprizlerle dolu! 24-27 Ekim 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi

ŞOK 24 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. Bu hafta ev aletleri dikkat çekiyor. Tost makinesi, elektrikli cam su ısıtıcı, kahve takımı, kek kalıbı çeşitleri, ölçü kalıbı, 2'li çerezlik, mikrodalga saklama kabı 3'lü set, kurabiye seti 17 parça, mikser kabı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? ŞOK kampanyaları neler? İşte ŞOK 24 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 17:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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