ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

Evin ihtiyaçları için sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta gıda, temizlik, bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, elektronik ürünler ve tekstil ürünlerine yer verdi. Bugünden itibaren raflarda yerini alan kampanyalı ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? Çarşamba günü kampanyaları neler? İşte 23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...