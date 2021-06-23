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Haberler Galeri ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

Evin ihtiyaçları için sürpriz ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan ŞOK marketler, bu hafta gıda, temizlik, bakım ürünleri, oyuncak çeşitleri, elektronik ürünler ve tekstil ürünlerine yer verdi. Bugünden itibaren raflarda yerini alan kampanyalı ürünler listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler olacak? Çarşamba günü kampanyaları neler? İşte 23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:25
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ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

ŞOK market indirimleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 23 Haziran ŞOK aktüel kataloğunu merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Sizler için haftanın kampanyalarını sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce çarşamba indirimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte 23 Haziran 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

Kiri Sürülebilir Beyaz Peynir 6 Porsiyon
KellogsSpecial K
Ünal Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir
Juss Karışık Tropik Meyveli İçecek
Nivea Men Fresh Active/Nivea Fresh Natural Pudrasız Deodorant
Nescafe 3in 1 Sütlü Köpüklü 20'li Kavanoz
Palmolive Duş Jeli
Jungle Kadın Parfüm

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ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

Cif Tüm Yüzeyler
Cif Ultra Güç Sprey
Agiss Tüy Dökücü Sprey
Calgon Kireç Önleyici
Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı

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ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...

Agiss Tüy Dökücü Sprey
Agiss Temizleme Yağı
Agiss Ağda Bezi
Agiss Roll-On Sir Ağda

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  • 25
ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...