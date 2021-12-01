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ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

ŞOK çarşamba indirimleri neler? 1 Aralık'ta satışa çıkan ŞOK indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bu hafta kişisel bakım ürünleri, züccaciye ve tekstil ürünleri ön plana çıkıyor. ŞOK çarşamba indirimleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK müşterilerini neler bekliyor? İşte 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:08
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ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

ŞOK 1 Aralık aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin çarşamba günü kampanyalarınını merak eden vatandaşlar internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Haftanın çarşamba indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK çarşamba kampanyaları neler? İşte 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

Mis Ayran

330 ml

Mis Bardak Ayran

285 ml

  • 3
  • 14
ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

Peki Vanilyalı Gofret

900 gr

  • 4
  • 14
ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu

Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Permatik Poşet 5'li
Gillette Permatik Pro2 Bıçak 5'li
Arko Men Tıraş Jeli Cool
Gilette Blue3 Tıraş Bıçağı 3'lü
Arko Tıraş Köpüğü Cool
Arko Tıraş Kolonyası Cool
Arko Tıraş Kremi Cool
Finish Hepsi Bir Arada Tablet 110'lu
Ülker Dido Gold
Fiskat Susam Krokan 4'lü
Eti Burçak Tuzlu Bisküvi 3'lü
Olala Sufle Mini
Kanz Islak Havlu 90'lı
Beyaz Güvercin Mendil 10'lu
High Heels Kadın Parfüm
Gabrini Extreme Sport Erkek Parfüm
Fa Roll-On

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ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu