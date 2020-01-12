Sırtlanların arasında tek başına kalan aslanın mucize kurtuluşu! Son anda öyle şeyler oldu ki...

Vahşi doğada aslanlar ve sırtlanlar sık sık karşı karşıya gelir. Aslanların becerikli avcılar olmasının imkanlarından faydalanmak isteyen sırtlanlar, kalabalık topluluklar halinde aslan bölgesine girerek paylarına düşen leşler için kıyasıya mücadele verir. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu. İşte görenleri hayretlere düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 12.01.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 16:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





