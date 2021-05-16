Sarıkamış yaylaları canlandı! Hayran bırakan güzellik...

Kars'ta baharla birlikte uyanan doğa farklı çeşitte renk ve güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Yeşillenen ağaçlar, Sarıçam ormanları ile birlikte rengarenk çiçekler doğanın büyüleyen tablosundaki yerini aldı. Öte yandan Sarıçam Ormanları ile bütenleşen yaylar fotoğraf sanatçılarının mekanı oldu. Başta çiçekler olmak üzere beyaz ile yeşili de bir arada bulan fotoğrafçılar bol bol fotoğraf çekti.

Giriş Tarihi: 16.05.2021 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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