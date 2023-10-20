20 Ekim 2023, Cuma
Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı kazada, 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolun Şanlıurfa- Gaziantep yönü bir süre ulaşıma kapatıldı.
Giriş Tarihi: 20.10.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 17:05
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