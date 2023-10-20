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Şanlıurfa'da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarında park halindeki Karayolları'na ait kamyona arkadan çarptığı kazada, 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle otoyolun Şanlıurfa- Gaziantep yönü bir süre ulaşıma kapatıldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 17:05
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Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...

Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini ifade eden Çeber, "Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa’da feci kaza! Minibüs kamyona arkadan çarptı! Çok sayıda ölü var...