06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada salon savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga 24 kişi aldığı darbelerle yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedilirken, kavga emniyet güçlerinin araya girmesiyle bitti. Ailelerin nişanda da ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 10:57
  • 1
  • 8
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

Sakarya Erenler'de, bir düğünde çıkan kavga sonucunda onlarca davetli birbirine girdi. Adeta savaş alanına dönen düğün salonda taraflar birbirine sandalye fırlatırken, 24 kişi aldığı darbeler sonucunda yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

Akşam sularında, Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı'ndaki bir düğünde kavga çıktı.

Bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada salon adeta savaş alanına döndü.

  • 3
  • 8
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

BİRBİRİLERİNE SANDALYE FIRLATTILAR

Taraflar tekme- yumruk kavga ederken, birbirlerinin üzerine sandalyeleri fırlattı. Sandalyeler havada uçuşurken, salonda polislerin geldiği yönünde anonslar yapıldı. Bir türlü sakinleşmeyen taraflar tekme- yumruk kavga etmeye devam etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışanların da üzerlerine sandalyeler fırlatıldı.

  • 4
  • 8
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

POLİS ARAYA GİRDİ

İhbar üzerine salona çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan çok sayıda kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

  • 5
  • 8
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

O ANLAR KAMERADA

Kavga anları ise cep telefonları ile görüntülendi.