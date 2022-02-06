06 Şubat 2022, Pazar
Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı
Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada salon savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga 24 kişi aldığı darbelerle yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedilirken, kavga emniyet güçlerinin araya girmesiyle bitti. Ailelerin nişanda da ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.02.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022 10:57
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