Sakarya’da bir düğünde ortalık karıştı! Taraflar birbirine sandalye ile saldırdı: 24 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada salon savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga 24 kişi aldığı darbelerle yaralandı. O anlar saniye saniye kameralara kaydedilirken, kavga emniyet güçlerinin araya girmesiyle bitti. Ailelerin nişanda da ortalığı birbirine kattığı ortaya çıktı.