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Haberler Galeri Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

6 Mart Pazartesi günü idrak edilen Berat Kandili mesajları sevilen ve değer gösterilen kişilere gönderiliyor. İslam alemi için oldukça büyük öneme sahip olan Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'nin başlamasına kısa bir zaman kaldı. Bu anlamlı günde sevdiklerini, akrabalarını, arkadaşlarını mutlu ederek onları unutmadıklarını göstermek isteyen kullanıcılar şimdiden en güzel Berat Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. İşte, en güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:01
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Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

Kandil mesajları 2023 yılının en güzel seçenekleri ile Berat Kandili'nin manevi huzurunu yaşayan Müslümanların tebriklerine aracı oluyor. Berat Kandili'nin anlam ve önemine işaret eden resimli kandil mesajları, Whatsapp, SMS, Twitter paylaşımlarını süslemeye başladı. İşte, en güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

2023 BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.

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Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili'miz mübarek olsun.

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Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

Ramazan-ı Şerif'in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili'nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.

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Resimli Berat Kandili mesajları! En güzel, dualı, ayetli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları...

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.