Rehberlik mesleğini bırakıp üretime başladı! Büyüğü 4 TL 75 kuruş, küçüğü 1 TL 95 kuruştan alıcı buluyor

"'TÜRKİYE'DE KİM SENDEN BÖCEK ALACAK' DEDİLER"

Çekirge üretim fikrinin 24 yıl önce kendisinde oluştuğunu belirten Selami Gökgöl, "Arkadaşlarım ile önce fikir alışverişinde bulundum. Onlar bana, 'Ne gereği var, Türkiye'de kim senden böcek alacak. Doğada her yerde böcek var, kim bunu evine alır' dedi. Yapalım mı yapmayalım mı derken, 4 arkadaş bu işe girdik. 19 yıldır bir fil bu işi yapıyorum. Bu süre içerisinde 2 ortağım hayatını kaybetti, diğer ortağım da yurt dışına gitti. Şu an eşimle beraber işleri yürütüyorum" dedi.