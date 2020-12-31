Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Pitbull cinsi iki köpek bir boğaya saldırdı! Bakın kazanan kim oldu? Pitbull cinsi iki köpek bir boğaya saldırdı! Bakın kazanan kim oldu? Irmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan iki pitbull cinsi köpek boğayı önce rahatsız edip ardından kafa bölgesinden ısırmaya başladı. Kıvrak bir hareketle boğa iki köpekten kurtulmaya çalıştı. İşte o anlar Giriş Tarihi: 31.12.2020 06:47 İki pitbull cinsi köpek bir boğaya saldırırsa ne olur? Son derece tehlikeli olan iki pitbull bir boğaya saldırıyor. Bakalım pitbulllarla boğa savaşında kazanan kim oluyor? GALERİ DEVAM EDİYOR Bir Irmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbulllar boğayı önce rahatsız ediyorlar. İki köpek boğanın etrafında dönerek kafa tarafındaki bölgeden ısırmaya çalışıyor ama boğa kıvrak bir hareketle kurtulmaya çalışıyor... Kafa darbesiyle pitbullun birini etkisiz hale getiren boğa diğer köpeğin kendine arkadan yaklaşmasını bekliyor. Pitbull boğayı tam ısırma anında boğa bu kez tekmesini kullanıyor ve Pitbull bir kuş gibi havalarda süzülüyor... Bu tekmenin ardından pitbullun biri yerden kalkamıyor. Az önce kafa darbesiyle yanından uzaklaşan diğer pitbulu da boğa yine tekmeyle kendinden uzaklaştırıyor...