Pitbull cinsi iki köpek bir boğaya saldırdı! Bakın kazanan kim oldu?

Irmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan iki pitbull cinsi köpek boğayı önce rahatsız edip ardından kafa bölgesinden ısırmaya başladı. Kıvrak bir hareketle boğa iki köpekten kurtulmaya çalıştı. İşte o anlar

Giriş Tarihi: 31.12.2020 06:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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