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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kulaklı Orman Baykuşu, Türkiye'de ortaya çıktı. Görenleri hayrete düşürecek büyüklükteki Kulaklı Orman Baykuşu, tedavi altına alındı. Uçamaz durumdaki baykuşun görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 12:28
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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!

Yıllar sonra ortaya çıkan Kulaklı Orman Baykuşu devasa büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. Nesli tükenmekte olan Kulaklı Orman Baykuşu, Elazığ'da ortaya çıktı.

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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde uçamaz halde bulunan baykuş tedavi altına alındı. Kulaklı Orman Baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!

TRAVMA SONUCU UÇAMIYOR

Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan büyüklüğü ve görünüşü ile dikkat çeken baykuşun bir travma sonucu uçamadığı belirlendi.

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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK

Kanatlarının açıklığıyla 1 metreyi geçen ve vücudunda herhangi bir yaranın olmadığı öğrenilen baykuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı aktarıldı.

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Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!