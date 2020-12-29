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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü! Nesli tükendi zannediliyordu bu kadar büyüğü ilk kez o ilimizde görüldü!
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kulaklı Orman Baykuşu, Türkiye'de ortaya çıktı. Görenleri hayrete düşürecek büyüklükteki Kulaklı Orman Baykuşu, tedavi altına alındı. Uçamaz durumdaki baykuşun görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 12:28
Yıllar sonra ortaya çıkan Kulaklı Orman Baykuşu devasa büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. Nesli tükenmekte olan Kulaklı Orman Baykuşu, Elazığ'da ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde uçamaz halde bulunan baykuş tedavi altına alındı. Kulaklı Orman Baykuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.
TRAVMA SONUCU UÇAMIYOR
Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan büyüklüğü ve görünüşü ile dikkat çeken baykuşun bir travma sonucu uçamadığı belirlendi.
TEKRAR DOĞAYA SALINACAK
Kanatlarının açıklığıyla 1 metreyi geçen ve vücudunda herhangi bir yaranın olmadığı öğrenilen baykuşun yapılan tedavinin ardından tekrar doğaya salınacağı aktarıldı.