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NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dünyayı şoke etti
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum olan NASA'dan kan donduran görüntüler paylaşıldı. Bir NASA çalışanın yaptığı açıklamalar bu konunun gerçeklik payının olduğunu gösteriyor. NASA'nın uzaydan paylaştığı İguana detayı herkesi şaşkına çevirdi. Bu bağlamda NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA tarafından Güneş'e ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA uzaydan paylaştığı İguana görüntüsüyle dünyayı şoke etti.
Giriş Tarihi: 18.10.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:56
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