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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel uzuvlarına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Müge Anlı'daki Sedat Özcan olayında korkunç iddialar gündeme geldi. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken Mesut isimli vatandaş, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. İşte kan donduran iddialar...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 16:18
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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel organına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi gündeme geldi. Bugün yayına bağlanan bir tanık ise kan donduran iddialar öne sürdü.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel organına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Yaklaşık 2 ay önce sırra kadem basan 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel organına kadar kesmiş” diyerek anlattı

İddialara göre Kubilay, aileyi arayıp "Sedat Bulgaristan'a kaçtı. En son 15 gün önce haber aldım" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel organına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Ümit Sedat'ın ölü görüldüğünü öne süren Mesut isimli bir vatandaş ise canlı yayında kan donduran açıklamalar yaptı.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel organına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Kubilay'ın husumetlisi olan Mesut Bey, "Dükkanıma gelen biri 'çocuğun canını yakmışlar' dedi. 'Çocuk kim' dedim. 'Kubilay'ın teyzesinin oğlunun' dedi. Tabi ben mevzuyu bilmiyorum. Abi olay ne diye sordum. İşte olayı görüp kapıdan dönmüşler" dedi.