Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran iddia! “Cinsel uzuvlarına kadar kesmiş” diyerek anlattı

Kubilay'ın husumetlisi olan Mesut Bey, "Dükkanıma gelen biri 'çocuğun canını yakmışlar' dedi. 'Çocuk kim' dedim. 'Kubilay'ın teyzesinin oğlunun' dedi. Tabi ben mevzuyu bilmiyorum. Abi olay ne diye sordum. İşte olayı görüp kapıdan dönmüşler" dedi.