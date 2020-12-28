Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 35 gün önce kaybolmuştu. Toplanan bilgiler ve bulunan telefon sinyalinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam etti. Hamdi Kılıç'ın telefon sinyalinin son geldiği bölgede ağaç dipleri ve çalılık altlarına kadar her yer didik didik aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanığı, ormanlık alanda tanık olduğu ilginç bir olayı aktardı. Jandarma ekiplerinin arama yapılan bölgede gördüklerini anlatan tanığın anlattıkları Kılıç'ın sevgilisi Sakine Hanım'ın üzerindeki şüpheleri arttırdı. İşte Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...