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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

70 yaşındaki Hamdi Kılıç sevgilisi, sevgilisinin eski kocası ve dünürüyle yaşadığı çiftlik evinden 35 gün önce kaybolmuştu. Toplanan bilgiler ve bulunan telefon sinyalinin ardından başlatılan arama çalışmaları devam etti. Hamdi Kılıç'ın telefon sinyalinin son geldiği bölgede ağaç dipleri ve çalılık altlarına kadar her yer didik didik aranırken Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanığı, ormanlık alanda tanık olduğu ilginç bir olayı aktardı. Jandarma ekiplerinin arama yapılan bölgede gördüklerini anlatan tanığın anlattıkları Kılıç'ın sevgilisi Sakine Hanım'ın üzerindeki şüpheleri arttırdı. İşte Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 14:57
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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

Sevgilisi, sevgilisinin eski eşi ve dünürüyle aynı çiftlik evinde yaşayan 70 yaşındaki Hamdi Kılıç, 24 Kasım günü ortadan kaybolmuş ve bir daha hiçbir haber alınamamıştı. Günlerdir haber alınamayan ve yaşadığına dair herhangi bir ize rastlanılamayan Hamdi Kılıç'ın kaybında sevgilisi Sakine Hanım'ın ilgisi olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

İzmir'in Urla ilçesinde kaybolan Hamdi Kılıç'ın son cep telefonu sinyalinin geldiği yerin tespit edilmesinin ardından ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.

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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

Şüphelerin odağındaki Kılıç'ın sevgilisi ve sevgilisinin dünürüne ait evin çevresinde kadavra köpeği ile arama çalışması gerçekleştirildi.

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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

GÖRGÜ TANIĞINDAN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Arama çalışmalarıyla ilgili detaylar Müge Anlı canlı yayınında aktarılırken yayına telefonla bağlanan görgü tanığı dikkat çeken ayrıntılar aktardı.

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Müge Anlı’daki Hamdi Kılıç olayında görgü tanığından çarpıcı iddia: Aranan bölgede gördüm!

Hamdi Kılıç'ın kaybolduğu günlerde arama yapılan ormanlık alandaki yoldan geçtiğini söyleyen tanığın anlattıkları Sakine Hanım'ın üzerindeki şüpheleri daha da arttırdı.