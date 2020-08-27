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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

Müge Anlı'da haftalardır işlenen Şiar Kılıç olayında beklenen itiraf geldi. Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dünkü canlı yayında gelen itirafların ardından Hami ve Gülüzar gözaltına alınırken sorgu sırasında beklenen itiraf geldi. İşte Şiar Kılıç olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 12:30
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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet dünkü canlı yayında itiraflarda bulunmuştu. Gülüzar'ın açıklamalarının ardından stüdyoya gelen polis ekipleri Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'yı canlı yayında gözaltına aldı. Gülüzar ve Hami'nin ardından aynı evde yaşayan Hami'nin annesi ve kardeşi de gözaltına alındı. Şiar'ın ölümüyle ilgili ilk itiraf sorgu sırasında geldi.

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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

GÖZALTINDA BEKLENEN İTİRAF GELDİ

Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Hami'nin kardeşi Yasin, her şeyi itiraf etti. Hami ve Gülüzar'ın aralarındaki konuşmayı duyduğunu söyleyen Yasin, evi Gülüzar ve Hami'nin birlikte yaktığını itiraf etti.

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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

Hami'nin çivili sopayla dövdüğü gün Şiar'ın komaya girdiğini ve öldüğünü sandıklarını söyleyen Yasin, çocuğu öldürdüklerini açıklayamayacakları için çocuğu yakarak öldürdüklerini itiraf etti.

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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından bu sabah Müge Anlı canlı yayında kan donduran olayla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Şiar'ı annesi Gülüzar ve sevgilisi Hami yakarak öldürmüşler. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısına çok teşekkür ediyorum. İstanbul Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği de anında harekete geçti. Gülüzar ve Hami, burada gözaltına alınırken, Hami'nin annesi ve erkek kardeşi de Sakarya'da gözaltına alındı. Sorgu hala devam ediyor. Çocuk yangından 3 gün önce hastaneye gidildiği gün komaya girmiş. Bu ölümü açıklayamayacakları için benznle evi yakmışlar. Adli tıp raporunda çocuğun ciğerlerinde karbonmonoksit çıkmış. Bu da çocuğun hayattayken eve atılıp, canlı canlı yakıldığının ispatı."

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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…

GÜLÜZAR HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Dünkü canlı yayında, Müge Anlı dün yayından sonra Gülüzar ile 2 saat zaman geçirdiğini ve her şeyi kendisine anlattığını belirtti. Hami Kıcı Gülüzar'ın anlattıklarının doğru olmadığını belirtse de Gülüzar her şeyi canlı yayında tekrar anlattı.

GÜLÜZAR'IN İTİRAF ANLARI