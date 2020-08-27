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Müge Anlı’da Şiar Kılıç’ın ölümünde kan donduran itiraf geldi! Diri diri yaktılar…
Müge Anlı'da haftalardır işlenen Şiar Kılıç olayında beklenen itiraf geldi. Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dünkü canlı yayında gelen itirafların ardından Hami ve Gülüzar gözaltına alınırken sorgu sırasında beklenen itiraf geldi. İşte Şiar Kılıç olayıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 12:30
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