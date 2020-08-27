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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında gözaltında ilk itiraf geldi... - 27.08.2020

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Giriş: 27.08.2020 11:20
Müge Anlı’da haftalardır işlenen Şiar Kılıç olayında beklenen itiraf geldi. Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Dünkü canlı yayında gelen itirafların ardından Hami ve Gülüzar gözaltına alınırken sorgu sırasında beklenen itiraf geldi. Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı, sorgu sırasında Hami ve Gülüzar'ın Şiar'ı yakarak öldürdüklerini itiraf etti.
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