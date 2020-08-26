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Müge Anlı'da Hami ve Gülüzar gözaltına alındı! - 26.08.2020

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Giriş: 26.08.2020 12:59
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten kan donduran itiraflar geldi. Hami Kıcı'nın öldüğü gün oğlunu çivili sopayla Şiar'ı dövdüğünü ve oğluna cinsel taciz uyguladığını söyleyen Amanet, evi yakanın da Hami olabileceğini söyledi. Dehşete düşüren açıklamaların ardından canlı yayında Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı göz altına alındı.
Hami ve Gülüzar gözaltına alındı!
Hami ve Gülüzar gözaltına alındı!
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CANLI İZLE: Müge Anlı 26 Ağustos Çarşamba
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