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Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında korkunç itiraf! ''Hami, Şiar'a tacizde bulundu'' - 26.08.2020
Müge Anlı canlı yayınında 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili korkunç itiraflar geldi. Hami Kıcı'nın Şiar'a sürekli şiddet uyguladığını söyleyen Gülüzar, öldüğü gün çivili sopayla dövdüğünü ve demir sopayla oğlunu cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Evi yakan kişinin Hami olabileceğini söyleyen Gülüzar'ın itirafları sonrası Hami'yle birlikte canlı yayında gözaltına alındılar.