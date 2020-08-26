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Gülüzar Amanet'ten kan donduran itiraf: ''Hami, Şiar'ı dövünce öldü diye düşündüm'' - 26.08.2020

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Giriş: 26.08.2020 13:11
9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası küçük çocuğun öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Şiar’ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı’dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Aileyi tanıyan kişilerin anlattıkları sonrası Gülüzar Amanet'ten korkunç itiraflar geldi. Hami Kıcı’nın öldüğü gün oğlunu çivili sopayla dövdüğünü söyleyen Amanet, ''Hami, Şiar'ı dövünce öldü diye düşündüm'' dedi.
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